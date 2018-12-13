Türk Tarih Kurumu '3. Osmaniye Kitap Fuarı'nda'

Dr. Güray Kırpık, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı kapsamında 'Türk Tarihinin Meseleleri ve Misak-ı Milli' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dr. Güray Kırpık, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı kapsamında 11 Aralık günü ''Türk Tarihinin Meseleleri ve Misak-ı Milli'' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. İl protokolünün, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikteki sunumunda sözde Ermeni meselesi, sözde Pontus meselesi gibi Türk tarihine atılan iftiralara ve bunlara verilen cevaplara değinen Prof. Dr. Kırpık, tarihi şahsiyetler üzerinden fitne propagandaları oluşturulmaya çalışıldığına işaret ederek, Malazgirt, Çanakkale, Sarıkamış, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Kadınları Teşkilatı gibi konuların tarihsel, bilimsel ve birleştirici biçimde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Osmaniye Kitap Fuarı'nda bulunmayı önemsediklerini söyleyen Kırpık, Türk Tarih Kurumu olarak başlattıkları 100'üncü yıl anma programları kapsamında kitap fuarlarını desteklediklerini belirtti. Prof. Dr. Güray Kırpık, Osmaniye'de bulunmayı özellikle istediklerini ifade ederek, ''Bölgemizde yaşanan olaylardan en önemli etkilenen şehirleri desteklemek gerekir. Bunlardan Misak-ı Milli hududuna yakın olan şehirlerimizden birisi olan ve milli ruhun attığı şehrimiz Osmaniye içinde bir bilim ve kültür etkinliğini yapmak gerçekten çok anlamlı ve kritik bir öneme haizdir. Özellikle bu etkinliği ev sahipliği ile destekleyen Belediye Başkanımız ve Valimiz olmak üzere bütün katkı veren arkadaşları tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Kırpık'a Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke tarafından plaket takdim edildi. Klasikleşmiş eserleri ve yeni yayınlarıyla fuarda yer alan Türk Tarih Kurumu, 16 Aralık'a kadar açık kalacak olan fuarda yayınlarını yüzde 50 indirimli olarak okura sunuyor.