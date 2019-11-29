Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan'a fahri doktora unvanı tevcih edildi

Dr. Refik Turan'a ilmi çalışmaları ve iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı fahri doktora payesi verdi.

29 Kasım'da Prof. Dr. Refik Turan'ın yanı sıra AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, AMİA Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yakup Mahmudov ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla enstitü binasında düzenlenen Doktora Tevcih Töreninde konuşan Prof. Dr. Yakup Mahmudov, Prof. Dr. Turan'ın Türkiye ve Azerbaycan tarih enstitüleri arasındaki ilişkilerin gelişimi için ciddi katkılar verdiğini vurguladı.

Prof. Dr. İsa Hebibbeyli ise Türkiye ve Azerbaycan'ın ilme ve birbirlerine bakışının birbirini tamamladığını belirterek TTK ile AMİA Tarih Enstitüsü arasındaki sıkı ilişkilerin iki ülke arasındaki bağların bir numunesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Refik Turan gibi isimlerin iki ülke arasında sağlam köprüler kurduklarını belirten Hebibbeyli, Prof. Dr. Turan'ın Türk tarihinin birçok önemli meselesine değerli yorumlar getirdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Turan ise teşekkür konuşmasında 36 yıl önce tamamladığı doktora payesini alırken duyduğu heyecanı tekrar yaşadığını ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan'ın Türklük ağacının 2 dev kolu olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, Türklerin tarihte öne çıkmış bir millet olmasında bilginin rolünü vurguladı. Selçuklu sultanlarının birçoğunun âlim kişiler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan, günümüzde de hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın çağı yakalamak için bilginin peşinde olmayı sürdürdüğünü belirtti.