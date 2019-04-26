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Türk Tarih Kurumu Tanıtım Tırı Giresun'da

Milli Mücadele’nin 100.

Milli Mücadele'nin 100. yılında Karadeniz'de gerçekleşen işgal ve mücadeleyi anlatmak amacıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumu tanıtım tırının ikinci durağı Giresun oldu. Tanıtım tırı 26 Nisan'da Giresun Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Karadeniz'de Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları” ve “Karadeniz'de Millî Mücadele” belgesellerinin gösterildiği tanıtım tırında ücretsiz olarak dağıtılan broşür ve CD'lerle yakın dönemde bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekiliyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Karadeniz'in işgali ve Pontusçu çetelerin faaliyetlerinin anlatıldığı yayınlarda, Karadeniz'de Millî Mücadele'nin örgütleniş süreci de detaylı olarak gösteriliyor.


29 Nisan'da Rize'de, 30 Nisan'da Artvin'de ve 2-3 Mayıs tarihlerinde Samsun'da olacak tanıtım tırında Kurum tarafından yayımlanan diğer eserlere ulaşmak da mümkün olacak.

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