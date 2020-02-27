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Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara Kitap Fuarı'nda

Türk Tarih Kurumu Yayınları 28 Şubat’ta ziyaretçilere kapılarını açacak olan 14.

Türk Tarih Kurumu Yayınları 28 Şubat'ta ziyaretçilere kapılarını açacak olan 14. Ankara Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşuyor.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, ATO Congresium'da düzenlenecek olan fuardaki sergiliğinde, Türk ve dünya tarihine dair özgün kitaplarıyla yerini alacak. Fuarda Kurumun Mufassal Osmanlı Tarihi, Türk Mitolojisi, Osmanlı Belgelerinin Dili, Göktürkler, Tarih Araştırmalarında Usul, Selçuklu Devletleri Tarihi gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yeni yayınları da yüzde 50 indirimli olarak okura sunulacak. Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak olan fuar, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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