Türk Tarih Kurumu yayınları İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda yerini aldı.

5. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, dünyanın önde gelen yayımcılarının katılımıyla 3-5 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, yayımcılar arasında pek çok ikili görüşme gerçekleştiriliyor. Yayımcıların eserlerini dünyanın farklı ülkelerinden yayınevlerine tanıttıkları görüşmelerde, eserlerin dünya çapında daha geniş okuyucu kitlesine ulaştırılmasını sağlayacak telif görüşmeleri yapılıyor. Etkinlikte Türk ve dünya tarihi araştırmalarına kaynaklık eden pek çok eseri okuyucuyla buluşturan Türk Tarih Kurumu yayınları da 65 ülkeden 265 yayımcıya tanıtılıyor. Kurumun klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yayımladığı son eserleri de farklı ülkelerden okuyucularla buluşturacak görüşmelerin yapıldığı toplantılar, aynı zamanda Türk araştırmacılara da dünyada üretilen son çalışmalarla Türk Tarih Kurumu etiketiyle buluşma fırsatı sağlıyor.