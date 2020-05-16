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Türk Tarih Kurumundan Nutuk Armağanı Kampanyası

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Millî Mücadele’nin başlangıcının 101’inci yıl dönümünde Nutuk’u okurlarla buluşturacak bir çekiliş kampanyası düzenliyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Millî Mücadele'nin başlangıcının 101'inci yıl dönümünde Nutuk'u okurlarla buluşturacak bir çekiliş kampanyası düzenliyor.


Kurumun Twitter hesabı üzerinden başlattığı çekiliş kampanyasına katılan takipçiler Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk'un orijinal ve sadeleştirilmiş metnini bir arada sunan “Nutuk-Söylev” adlı 4 ciltlik eseri kazanma şansı bulacak.


Kurumun 10'uncu baskısını yaptığı çalışmanın ilk iki cildinde Nutuk'un aslı ile sadeleştirilmiş metni yer alıyor. Diğer ciltlerde ise eserde geçen kişiler ve konulara dair açıklamalar, dizin, çeşitli belgeler ve kronoloji cetvelleri bulunuyor.


Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle İsmail Arar, Uluğ İğdemir ve Sami Özerdim tarafından yayına hazırlanan eser, İstiklal Harbi'nin bütün aşamalarını ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki siyasi gelişmeleri metnin hem yazarı hem de hatibi olan Atatürk'ün gözünden gelecek kuşaklara anlatması bakımından günümüzde de önemini koruyor.

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