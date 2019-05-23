Türk Tarih Kurumundan tarihte bir ilk daha

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle 26 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa'da Hala Sultan Kitap Günleri düzenleyecek.

40 yayınevinin katılımıyla tarihi Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, akademik eserlerden popüler yayınlara kadar yüzlerce kitap okurlarla buluşacak. Kitap günleri kapsamında çok sayıda söyleşi ve imza günü de düzenlenecek. 26 Mayıs'ta Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Gündem Ötesi programının sunucusu Pelin Çift'in söyleşisiyle başlayıp 2 Haziran'a kadar sürecek söyleşilere Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliği yapacak.

Hz. Osman döneminde 86 yaşındayken katıldığı Kıbrıs seferi sırasında şehit olan ve günümüzde de Kıbrıs'ın önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilen Hala Sultan adına düzenlenen etkinlik, 3 Haziran'a kadar 13.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.