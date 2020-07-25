Türk Tarih Kurumundan Tasavvuf Tarihine ilişkin kapsamlı bir eser

Frederick de Jong ve Bernd Radke editörlüğünde hazırlanan, Türkçe editörlüğünü Salih Çift'in üstlendiği eser, Hollanda'da düzenlenen ‘Tasavvuf ve Muhalifleri' başlıklı kapsamlı bir uluslararası sempozyumda sunulan bildirileri bir araya getiriyor. Endülüs'ten Hint alt kıtasına, Anadolu'dan Malay-Endonezya coğrafyasına, Balkanlar'dan Orta Asya ve Çin'e uzanan topraklarda tezahür eden birtakım dinî-tasavvufi ihtilafların gelişim süreçlerini inceleyen eser, sufilerin ve tasavvufun mevcut olduğu her coğrafya ve dönemle ilgili olarak İslamiyet içerisinde ortaya çıkan tartışmaları ele alırken İslam tarihi ve medeniyetine de ışık tutuyor.