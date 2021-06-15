İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Tarih Müzesi özel bir konsere ev sahipliği yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 17 Haziran’da Etimesgut Belediyesi/Türk Tarih Müzesi’nde özel bir konser veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 17 Haziran'da Etimesgut Belediyesi/Türk Tarih Müzesi'nde özel bir konser veriyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Etimesgut Belediyesi/Türk Tarih Müzesi'nde özel bir konser verecek. Türk Tarih Müzesi ve Parkının Açık Alanında bulunan 150'nin üzerinde heykel ve 4 ayrı heykel kompozisyonu arasında verilecek olan konser, 17 Haziran'da müzikleri ve dansları ile olduğu kadar görselliği ile de izleyenleri büyüleyecek. Başta Türkiye olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan, Kırım, Azerbaycan; Kaşkay, Kerkük, Kıbrıs, Tuva, Tataristan, Gagauzya ve Karaçay' a ait halk ezgileri ve halk dansları, Türk tarihini anlatan ve yaşatan yüzlerce heykel arasında sergilenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.