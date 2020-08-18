Türk Telekom oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Oyunculara PCR testleri dâhil bir dizi test yapılırken, yeni tip koronavirüse rastlanmadı.

Türk Telekom Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımın sağlık sponsoru olan Lokman Hekim Hastanelerinde bir dizi teste tabi tutulan sporcular sağlık testinden geçer not aldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Ayrıca tüm takıma PCR testi de yapılırken, test sonuçlarına göre yeni tip koronavirüse rastlanmadı.