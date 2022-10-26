Türk Telekom'dan yeni nesil mobil şebeke teknolojileri konusunda önemli iş birliği

Global ölçekli iş birliklerini sürdüren şirket, Parallel Wireless ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan Open RAN denemeleri konusunda anlaştı.

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile 5G ve ötesi yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu dönüşümü sağlamak için çalışıyor. Bu kapsamda şirket, 5G teknolojilerinde şebeke dönüşümü için büyük öneme sahip Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) konusunda, mobil şebeke çözümleri geliştiren Parallel Wireless ve ulusların kalkınma projelerine hibe desteği sağlayan ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile iş birliği yaptı.

5G ve tüm ‘G' teknolojilerinde denenecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless, Open RAN standartlarını destekleyen 5G başta olmak üzere tüm ‘G' teknolojilerinde (2G, 3G, 4G, 5G) deneme yapacak. USTDA'nın hibe desteği ile yürütülen projede Juniper Networks'ün, Türk Telekom'un ABD'deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği ve Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan patentli RIC (Akıllı Erişim Ağı Kontrolcüsü) teknolojisi de test şebekesine entegre edilecek.

“Küresel çapta iş birlikleriyle yerel ve global ekosistemi zenginleştiriyoruz”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç iş birliğine ilişkin şöyle söyledi: “5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmelerimizi küresel çapta yaptığımız iş birliklerimizle sürdürüyoruz. Open RAN konusunda yaptığımız geliştirmeler, deneme ve ürünleştirme çalışmaları ile yerli ve yabancı ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda, Parallel Wireless ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile Open RAN çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık. Bu çalışmanın önemli bir adımını RIC teknolojisi oluşturuyor. Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan ve dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyan, şirketimizin iştiraki Netsia ve Juniper iş birliğiyle ürünleştirilen RIC ürününü de bu projede kullanıyoruz.”

Parallel Wireless CEO'su Steve Papa şu açıklamaları yaptı: "Parallel Wireless olarak, tüm 'G'lere, yani 2G, 3G, 4G ve 5G geniş bant iletişimlerine ve gelişmiş dijital uygulamalara imkan sağlayan öncü, yeni nesil Open RAN yazılım platformumuzu gerçekleştirmek için Türk Telekom ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Parallel Wireless, Open RAN denemesinin bir parçası olarak, Open RAN'a dayalı (RAN ve RIC dahil) esnek çözüm yeteneklerini gösterecek ve çok sayıda radyo birimi sağlayıcısını destekleyen bulut temelli bir yazılım olan platformun performansını sergileyebilecektir. Parallel Wireless'ın yazılım platformu, operasyonel maliyetlerde önemli miktarda tasarruf etmek, sahadaki yüksek nitelikli mühendis ihtiyacını en aza indirmek ve saha ayak izlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Paralel Kablosuz Open RAN çözümünün şirketin beklentilerini karşılayacağından ve ağlarında daha fazla Open RAN kurulumlarına zemin hazırlayacağından eminiz."

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake ise şunları belirtti: “ABD Türkiye Büyükelçiliği olarak, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile Türk Telekom'un Türkiye'deki Open RAN çalışmalarını desteklemek adına gerçekleştirdiği iş birliğinden memnuniyet duymaktayız. Amerikan şirketleri ve Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom arasında yükselen bu iş birliğinin yeni fırsatları beraberinde getireceğini umuyoruz.”

Pilot uygulama için düğmeye basıldı

Yapılan açıklamada göre, anlaşma ile şirket, Parallel Wireless çözümü için pilot bir uygulama yapacak. Proje kapsamında Open RAN Alliance uyumlu; 2G, 3G, 4G, 5G şebeke teknolojileri, tüm yazılım ve donanım kabiliyetlerinin şebeke uyumluluğu ve performansı açısından test edilecek. Aynı zamanda erişim şebekelerine akıllı yönetim sağlayan RIC modülünün proje kapsamında kurulan şirket şebekesine entegrasyonu sağlanacak.