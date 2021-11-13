İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk Telekom'un yeni transferi Charles sağlık kontrollerinden geçti

Türk Telekom Basketbol Takımı’nın yeni transferi Charles Medicana, International Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yeni transferi Charles Medicana, International Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.


Türk Telekom ile anlaşma sağlayan Charles, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak genel sağlık durumu hakkında bilgi alınan sporcu daha sonra detaylı olarak muayene edildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcuya; ardından iç hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji kontrollerinden geçti. Doktorlarla birebir görüşen sporcuya muayene sırasında ve sonrasında fotoğraf çekimleri gerçekleşti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.