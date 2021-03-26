Karagöz Sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, usta adayları Azer Can Okutan ve Abdullah Gürel'e ustalık simgesi olan 'Peştemal' kuşandırdı.

Kukla, karagöz ve ortaoyunu gibi gelenekli Türk tiyatrosunda yetkinleşen sanatçılara ustalık beratı vermek ve kültürün önemli bir geleneği yaşatmak amacıyla Türk Temaşa Sanatı Şed Kuşanma Töreni düzenlendi. Törene Bilim Kurulu Üyesi ve Kukla-Karagöz Sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Şed kuşanacak usta adayları ve daha önce Şed kuşanmış ustalar katıldı.

Program, Şed kuşanacak usta adayları Azer Can Okutan ve Abdullah Gürel'in sergilediği tiyatro gösterisiyle başladı. Gösteri sonrasında Mehmet Tahir İkiler, ustalık simgesi olan ‘Peştemal'i usta adaylarına kuşandırdı. İkiler yaptığı açıklamada, “30 yıl önce ustam Adil Poyrazoğlu tarafından hiç beklemediğim anda bir peştamal kuşandırılmıştım. Şimdi sizin huzurunuzda benim yanımda eğitim görmüş öğrencilerime Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosundaki görevim süresince 16-17 tane öğrencim kukla-karagöz-orta oyunu-tülüat konusunda ustalaştı. Bu mesleği sürdürür hale geldiler” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Eraslan ise şu ifadelere yer verdi:

“Büyük devlet olmanın gereği geleneklerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Atatürk Kültür Merkezi olarak bizler kültürümüzün çok geniş yelpazesinde görev yapmakta olan önemli bir kurumuz. Daha önce geleneksel sanatlar üzerine yaptığımız pek çok programın yanında bugün de geleneksel Türk tiyatrosuna sahne sanatlarıyla ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Öncelikle böyle bir programın tertip edilmesinde bize bu imkanı temin etmemizi sağlayan değerli Bilim Kurulu Üyemiz Tahir hocamıza çok teşekkür ediyorum.“

Bu ve bunun gibi birçok programa ev sahipliği yapılmaya devam edileceğini belirten Dr. Eraslan, “Bu çok güzel gösteriyi bizlere sunan ve bugün ahilik geleneğinin bir ürünü olarak aslında oradan tevasür eden bir mantıkla Türk tiyatrosuna da yansıyan bu Şed Kuşanma Töreni'nde bize de çok güzel gösteri sunan ve ustalık makamına erişen sanatçılarımızı da tebrik ediyorum. Ahilik Anadolu irfanının temelinde vardır. Ahiliğin temelinin de kaliteli üretim, adil paylaşım vardır” diye konuştu.