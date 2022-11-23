Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı Türkistan'da yapıldı

Genel Kurul Toplantısı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde Türkistan'da gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin dönem başkanlığını yaptığı Genel Kurul toplantısı, üye üniversite rektörlerinin katılımıyla Türkistan'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek gerçekleştirdi. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Türk dünyasının akademik ve kültürel faaliyetlerinin gelişmesi çerçevesinde geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalarla öncü ve örnek olduğunu söyleyen Şimşek, Türk Üniversiteler Birliği dönem başkanlığını üstlenecek olan Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'ne başarılar diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu'na Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan'dan 50'nin üzerinden rektör ve üniversite temsilcisi katıldı. Prof. Dr. Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir video mesaj gönderdi.