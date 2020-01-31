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Türk vatandaşlarını getirecek uçak Çin'e hareket etti

Çin’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Çin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı. 34 Türk vatandaşını almak üzere Çin'e uçak gönderildi.


Çin'in Vuhan şehrinde bulunan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti. Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu kapsamında Vuhan'da bulunan vatandaşları almak için gerekli tüm önlemleri alarak Çin'e hareket etti. Uçakta, sağlık personelinin ve enfeksiyon uzmanlarının yanı sıra çok sayıda özel ekipman ve tıbbi malzeme bulunuyor. Özel donanımlı ambulanslarla uçuş ve sağlık ekibi ile Çin'den getirilecek vatandaşlar, tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

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