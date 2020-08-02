Türk ve İspanyol fırkateynleri Kuzey Ege'de eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları tarafından Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.