Türk ve Özbek sanatkarlar arasında işbirliği toplantısı yapıldı

Ahiliği benimseyen esnaf ve sanatkarlar ile el sanatları konusunda yol kat etmiş olan Özbek zanaatkarların bir araya gelerek iki ülke arasındaki el sanatları girişimciliğinin teşvik edilmesi üzerine kıymetli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaretin, el sanatlarının, girişimciliğin teşvik edilmesi, Türkiye ve Özbekistan arasında iş ortaklıklarının kurulması, ortak organizasyonlar düzenlenmesi, girişimcilik projelerinin geliştirilmesi ve sağlıklı iş ortamının oluşturulmasının her iki kurum ve her iki ülke için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Palandöken, "Yatırım fırsatları ve potansiyelleri hakkında bilgilendirme toplantıları, fuar, sergi ve seminerlerin esnaf ve sanatkârlarımıza katkı sağlayacak etkinlikler olduğu düşüncesindeyim" diye konuştu.

“Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2019'da 2.3 milyar dolar oldu”

Tarihten günümüze kadar Türkiye ve Özbekistan arasında ticari, siyasi, askeri ve sanatsal alanlarda süregelen işbirliğinin daha ileri taşınması için iki kurumun ortak çalışmalar düzenlenmesinin iki ülkeye de katkı sağlayacağının altını çizen Palandöken, “Son yıllarda Özbekistan ile ikili ticaret hacmimiz gitgide artmış ve 2019 yılında 2.3 milyar dolara ulaşmıştır. Hali hazırda tekstil, taahhüt, gıda, otelcilik, inşaat malzemeleri ve plastik, ilaç ve hizmet sektörlerinde bin 300'ü aşkın Türk sermayeli firma Özbekistan'da faaliyet göstermektedir. Bu sayıların daha da artmasını ve iş ortaklıklarının güçlenerek artmasını canı gönülden temenni etmekteyiz” şeklinde konuştu.