Türk ve Rus askerlerinin 6. ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askerlerinin ortak yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki altıncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı” denildi.