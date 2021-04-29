Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

Türk Kızılay'ı Mutfak Atölyesi'nde bir araya gelen Türk ve Suriyeli iki aile birbirleri için iftar sofrası hazırladı. Türk ve Suriye mutfağının yöresel yemeklerini hazırlayan aileler, iftarda yemekleri birbirlerine ikram edecekler.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ilk savaş mağdurlarının gelişinin 10. yılında Türk Kızılay'ın düzenlediği etkinlikle “Dostluk Sofrası” kuruldu. Kızılay mutfak atölyesinde bir araya gelen Khawtar Fansa ve ailesi ile Ali Arıkan ve eşi Suzan Arıkan birlikte yemek yaptı. Aileler, hazırladıkları yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, ”Bir Türk aile ve Suriyeli aile yöresel yemekleri yaparak birbirine iftar menüsü oluşturuyor. Yemekleri takas edeceğiz, birlikte yaşama kültürümüzü pekiştireceğiz. 29 Nisan 2011 Türkiye‘ye ilk Suriyeli ailelerin girdiği tarih. Birlikte birbirimize tarifleri vereceğiz. Bugün kullandığımız Türk Kızılay'ı Mutfak Atölyesi, hem meslek edinecekleri hem istihdama yönelebilecekleri faaliyet alanı olarak kullanılıyor” dedi.

Türk aile için yöresel şakiriye yemeğini hazırlayan Khawtar Fansa, "Şakiriye Suriye'de bayramda yapılan meşhur bir yemek. Kurslara gidiyorum. Zorluklar vardı başta ama Türkçe öğrendim. Türklerden çok arkadaşım var. Türk komşularımız var, çok sevindim bu etkinlik için. Beraber bir sofra yapacağız. Ramazan arkadaşlarla çok güzel” diye konuştu.

Ali Arıkan da Suriyeli komşularının olduğunu belirterek, iftar için tavuk yemeği yapacağını ifade etti.