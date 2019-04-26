Türk ve Suriyeli iş kadınlarından ortak çalıştay

Türk ve Suriyeli iş kadınları, Ankara'da düzenlenen “İstihdam Odaklı Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı”nda iki ülke iş kadınlarının ortak iş yapabilecekleri sektörleri belirledi. İki ülke iş kadınları, "birbirimizi ötekileştirmeden güç birliği yapmalıyız” mesajı verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara İl Göç İdaresi, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen, Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) tarafından “İstihdam Odaklı Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı” düzenlendi. Ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştayda sosyolojik ve ekonomik olarak önemli tespitlerde bulunuldu. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunun anlatıldığı çalıştayda, bu zorluğun göç eden iş kadınları için iki kat arttığı vurgulandı. Bu zorluklara rağmen karşılıklı empati ve ulusal-uluslararası fonlara erişim ile birlikte üretip, birlikte güçleneceklerinin altını çizen iş kadınları, sanayi-üretim, eğitim-bilişim-iletişim, dış ticaret, tarım, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde birlikte iş yapma kararı aldılar.Suriyeli göçmen olgusunun avantajlarına odaklanılarak, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu düşünülerek düzenlenen çalıştayda, Suriyeli göçmenlerle ilgili doğru bilinen yanlışların da altı çizildi.

“ATO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı Gürsel Baran, çalıştayda yaptığı konuşmada dost ve kardeş ülkelerin ticari ve ekonomik alanda birbirine destek vermelerinin önemine değinerek, “Bu çalıştay, iki ülke iş kadınlarının yol haritasını belirleyeceği için çok önemli. Biz ATO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

"Geçici barınma merkezleri azaltılıyor"

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, “Birlikte yaşamak ve sorunlara birlikte çözüm bulmak zorundayız” derken, TÜGÖDER Kurucu Üyesi Psikolog Dr. Wahiba Chaker çalıştaydaki kazanımların hızla uygulamaya konulacağını anlattı.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdet Özkoçak'ın adli vakaların azalmasının kadın istihdamı ile ilgili üretilecek projelere bağlı olduğunu söylediği çalıştayda, Göç İdaresi Uzmanı Gazme Furtun ise Türkiye'de 3.6 milyon Suriyeli göçmenin kayıtlı olduğunu, geçici barınma merkezlerinin azaltılmasına ilişkin bir politika izlendiğini vurguladı.

Ankara İl Göç İdaresi'nden Uzman Tuğba Uylaş, Suriyeli göçmenlere maaş bağlandığı gibi söylentilerin doğru olmadığını ifade ederek, sığınmacıların ülkelerine dönseler de dönmeseler de nitelik ve yeterliliklerini devam ettirmeleri için doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Halise Hande Kara, sosyal girişimciliğin birlikte iş yapabilme konusunda çok önemli fırsatlar sunduğunu belirtirken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, yanlış bilinenin aksine Suriyeli göçmenlerin sanayi bölgelerinde kayıtlı ekonomiye geçiş konusunda büyük katkıları olduğunu söyledi.

Dezavantajlar avantaja dönüşüyor

Çalıştayda ayrıca TÜGÖDER ve Katar Fonu arasında Katar Fonu SILA'nın Yardım Koordinasyon Birimi (ACU) aracılığıyla Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de kalifiye eleman olarak yetiştirilmeleri için Ankara'daki iş yerlerine destek verilmesi konusunda bir protokol imzalandı. Dünyada ‘ilk' olma özelliğini kaşıyan çalıştayın hem iş kadınlarının sorunlarının çözümü için rehber olması hem de göç olgusunun oluşturduğu dezavantajların avantaja dönüşmesini sağlaması bekleniyor.