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Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina’da başlayan artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.


Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi.

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