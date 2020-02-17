Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi

Atina’da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı.