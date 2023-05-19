Türk yapımı “Pota” filmi Kristal Fok Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldı

Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Rusya'da düzenlenen Kristal Fok Uluslararası Film Festivali'nde yer alan “Pota” filmi ödüle layık görüldü.

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin film endüstrisini dünya sahnesine taşıyarak, uluslararası alanda Türk sinema sektörünün görünürlüğüne katkı sağlamaya devam ediyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'de gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla “Kristal Fok Uluslararası Film Festivali” düzenlendi. Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla festivalde yer alan yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği, başrol oyuncuları arasında Alp Akar, Bahar Hacıbektaşoğlu, Egemen Almacı'nın yer aldığı “Pota” adlı Türk filmi ödüle layık görüldü.

“Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, farklı alfabe ve farklı dilleri konuşan insanlar olarak bizi birbirimize bağlayan ortak değerler ve dertler var”

Pota filminin yönetmeni ve senaristi Ahmet Toklu yaptığı açıklamada, “Rusya'da gerçekleşen bu festivalde ödül almaktan büyük mutluluk duydum. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, farklı alfabe ve farklı dilleri konuşan insanlar olarak bizi birbirimize bağlayan ortak değerler ve dertler var. 1990'lı yıllarda Türkiye'de bir grup yoksul çocuğun hikâyesini konu edinen ‘Pota' filmimizin farklı bir coğrafyada karşılık bulması ve ödüle layık görülmesi beni onurlandırdı. Yurt dışında Türk sinemamızı temsil etme imkânı bulduğumuz bu filmimizi var eden bütün ekip arkadaşlarıma bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker ise, “Türk filmleri, dünya çapında Türkiye'ye ve Türkçeye olan ilginin artmasında yadsınamayacak derecede önemli bir yere sahiptir. Kültürel diplomasinin önemli unsurlarından biri olan ve uluslararası arenada Türkiye markasının gücüne güç katan Türk sinemasının eserlerini Rusya'da geniş kitlelerle bir araya getirmeye yönelik girişimlerimize ve faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Ülker, 2023 yılına özel olarak hayata geçirilecek olan projeye değinerek, “Enstitümüz tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithaf edilen büyük çaplı kültürel projemiz çerçevesinde zengin bir seçkiden oluşan 100 Türk filmi, Rusya'nın farklı şehirlerinde sinemaseverlerle buluşturulacak” diye konuştu.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği uluslararası film festivalinde, Türk ve Rus filmlerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden seçkin filmlerin gösterimi yapıldı. Uluslararası festivale Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, Rusya'nın önde gelen sinema sektörü temsilcileri, yerel kurumların yetkilileri, Türk ve Rus sanatseverler ile davetliler iştirak etti.