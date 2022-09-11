Türk yatırımcının Karadağ ilgisi artıyor

Karadağ'ın teknoloji konusunda gelişmekte olan bir ekonomik merkez haline gelmesi, Avrupa pazarına yakınlığı ve yatırım yolu ile vatandaşlık programı Türk yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Türkiye, Karadağ'daki en büyük üçüncü yatırımcı haline gelirken, faaliyet gösteren şirket sayısı da 4 bini geçti.

Türkiye ve Karadağ'ı birbirine bağlayan tarihi ve kültürel bağların yanında iki ülkenin yakın bir ikili ilişki sürdürmesi, başta inşaat, bilişim ve sağlık olmak üzere Türk yatırımlarını da bu ülkeye çekiyor. Türk yatırımcılar Karadağ'da en çok yatırım yapan ilk üç ülkeden biri haline gelirken, Karadağ'da kayıtlı 4 binden fazla Türk şirketi hem ticari hem de kişisel kullanım için emlak alımlarını da artırıyor. Karadağ'ın son yıllarda teknoloji konusunda gelişmekte olan bir ekonomik merkez haline gelmesi, Avrupa'ya yakınlığı ve gayrimenkul alımı karşılığında uyguladığı yatırım yoluyla vatandaşlık programı da ilgiyi artıran nedenlerin başında geliyor.

Yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında Türkiye ile birlikte toplam 9 program olduğunu söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, programların 5 tanesinin Karayipler'de, 3 tanesinin ise Avrupa Bölgesi'nde olduğunu belirtti. Montenegro programının Türkiye'de çok popüler olduğunu vurgulayan Demirel, "Türkler, oranın coğrafi alt yapısını çok seviyorlar. Podgorica'da veya kıyı bölgesinde 450 bin euro ya da Karadağ'ın kuzey veya orta kısım bölgelerinde 250 bin euro değerinde gayrimenkul alınması gerekiyor. 8-10 ay arasında bir süreç var. Güvenlik araştırmasını da devlet kendisi yapmıyor, hükümet tarafından lisanslı uluslarası acenteler kullanıyorlar. Bu da güvenlik açısından önemli bir unsur" ifadelerini kullandı.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programına başvuranların ülkeye belirli bir ekonomik katkı sağlaması gerekiyor. Başvuru sahibinin temiz bir sicili olması gerektiği belirtilen açıklamada, sıkı bir güvenlik incelemesinden sonra kendileri ve ailelerine Karadağ vatandaşlığı verildiği ifade edildi.

Türkiye Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim de Türkiye'nin Karadağ'ın en büyük yatırımcılarından biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'den Karadağ'da kurulmuş şirket sayısının 4 binin üzerinde olduğu, faal olarak çalışan 500 şirket olduğunu, Türkiye'nin direkt yatırımlarda ilk üçe girdiğini belirtti. Karadağ'da, 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmasına rağmen hala vatandaşlık alamayanların olduğunu, Karadağ'dan vatandaşlık almanın tek yönteminin özel statülü programlar olduğunu ifade etti. Alim, Karadağ'da uzun yıllar yaşayan yabancıların bile vatandaş olmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.