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Türkçe Birleşik devletlerin her eyaletinde

A.

B.D.'nin başkenti Washington DC. de 2016 yılında bu yana faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretim faaliyetlerini pandemi sebebiyle internet ortamına taşıdı. Pandemi öncesi sadece başkent Washington bölgesindeki Türkçe sevdalılarına ulaşabilen Enstitü, uzaktan Türkçe öğretim modeli ile 40 farklı eyaletten 300 Türkçe sevdalısına aynı anda Türkçe öğretmeye başladı.


COVİD -19 sonrası oluşan yeni öğretim modellerine hızlıca uyum sağlayan Enstitü, genişlettiği ağı ile pek çok eyalet ve Kanada'dan yeni öğrencileri bünyesine kattı. Her yaştan ve çevreden öğrencinin devam ettiği kurslarda, Türkçe'nin yanı sıra Türk kültürü hakkında da öğrencilere bilgiler veriliyor.


Enstitünün kurslarına New York eyaletinden katılan ve Princeton Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan katılımcı Türkçe öğrenme isteğine ilişkin olarak şunları söyledi;” Okuduğum bölümde uzmanlaşmak, Türkiye ve bölgeye dair daha derin okumalar yapabilmek için Türkçe öğrenmek istiyorum.“

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