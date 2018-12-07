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Türkçe de bilim yapılır

Dünya bilim çevrelerince kabul gören Ankara merkezli Milli Folklor dergisinin 30.

yılı düzenlenen panelle kutlandı. Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen toplantıya çok sayıda bilim insanı katıldı.


1989 yıllında kurulan ve kesintisiz olarak 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Milli Folklor dergisi yeni yaşını panelle kutladı. Birbirinden önemli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen panel öncesi Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu konuşma yaptı. Ömeroğlu, Milli Folklor dergisinin tüm dünyaya ‘Türkçe de bilim yapılır' gerçeğini öğrettiğini ifade etti. Milli Folklor'un dünyada bilim çevreleri tarafından büyük ilgi gören bir dergi olduğunu kaydeden Ömeroğlu, "ABD'den sonra indeks ve veri tabanları konusunda ikinci zenginliğe sahip olan bir dergide ben de yazılar yazmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Derginin kurucusu ve yayın yönetmeni Prof. Dr. M. Öcal Oğuz da yaptıkları çalışmaların bir karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, gösterilen ilgiden oldukça duygulandığını söyledi.


Ses sanatçısı İrfan Gürlad'ın mini konserinin ardından panele geçildi. Oturum Başkanlığını eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen'in yaptığı panelde Prof. Dr. Osman Horata, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve Arş. Gör. A. Erman Aral da dergi hakkında görüşlerini açıkladı.

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