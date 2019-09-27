Türkçe dostları, ödül töreninde buluştu

Çankaya Belediyesi ile Dil Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 87'ncisi kutlanan Dil Bayramı ve ödül töreni, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Türkçe dostlarını buluşturdu.

Türk dilini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulan Dil Derneğinin düzenlediği ödül törenine ev sahibi sıfatıyla Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i temsilen Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, İnönü Vakfı İkinci Başkanı Gülsün Bilgehan, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve çok sayıda Türkçe dostu katıldı.

Ortak Dilimiz Türkçe'ye Saygı anlayışı ile Atatürk'ün 87 yıl önce açtığı yoldan kararlılıkla yürüyen Dil Derneğinin verdiği onur ödüllerine bu yıl İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Ali Kınacı, Aytül Akal ile İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle programa katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü.

Programa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i temsilen katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, dil sevdalılarının yanında olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çankaya Belediyesi olarak daima aydınlanmanın yanında olduklarını ifade eden Kaya, “Dil devrimi bilimde, sanatta ve gündelik hayatta kazanımlarıyla geri dönülemez bir noktaya ulaşmış, dilde düğümlenen dil ile çözülmüştür. Dilimiz Cumhuriyet ile öyle bir ivme elde etti ki artık halkın, aydınların dilinde, yüreğinde oluşturduklarındadır. Dilin aydınlanması diğer bütün aydınlanmaların öncüsüdür. Bu yüzden dilimizi bilgiyle, bilinçle beslemeli ve her günümüzü Dil Bayramına çevirmeliyiz. Dil seçkinci değil seçicidir. Cumhuriyetin dil devrimi dilimizin üzerindeki örtünün açılması, nefes alması, kendi berraklığında kendi şarkısını söylemeye başlamasının adıdır. Sevgi Özel ve arkadaşları 87 yıl önce Atatürk'ün Türk Dil Kurultayını toplayarak dilimize sahip çıkma ve geliştirme öyküsünü bir bayram havası içerisinde gerçekleştirmek için çabalıyor ve biz de Çankaya Belediyesi olarak bu çabanın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Türkçe dostlarının bir araya geldiği ödül töreni sonunda tiyatro Sunay Akın kısa bir gösteri sundu.