Türkçe konuşan girişimciler ATO'da bir araya geldi

Ankara'nın dış ticaretini artırmak için çalışmalarına hız veren Ankara Ticaret Odası (ATO), Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan ve Türkçe konuşan girişimcileri bir araya getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) bu yıl 21'incisini düzenlediği “Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” kapsamındaki eşleştirme toplantısı, ATO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ATO Congresium'da yapılan “Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme Toplantısı”na 16 ülkeden 48 girişimci ile çok sayıda ATO üyesi katıldı. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2005 yılından beri yoğun katılımla gerçekleşen programın iş alanında birlikteliğe duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi. Ortak tarih, kültür, kimlik ve dil birliğine sahip ülkelerin gönül bağı olduğunu belirten İlik, “Bu bağ ticari ilişkilerle daha da güçlenecek. Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin, dolayısıyla iletişimin gelişmesi, kültürel mirasımızın ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz ediyor” dedi.

ATO hakkında bilgi veren İlik, ATO olarak üyelerin yurt dışına açılmaları ve yeni pazar bulmaları için de çalışma yürüttüklerini anlattı. Ankara ekonomisine ilişkin de bilgi veren İlik, "2018 yılında şehrimizin dış ticareti 7,6 milyar doları ihracat olmak üzere 21 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamın daha da yükselmesi için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

"Türkçe konuşan girişimciler rakip değil"

Ankara'nın coğrafi konum ve ekonomik gelişiminin yatırım yapmak isteyenler için cazip olduğunu kaydeden İlik, Türkçe konuşan girişimcilere, “Ankara Ticaret Odası'nın kapıları size her daim açıktır. Türkçe konuşan ülkelerin şirketlerinin birbirlerinin rakibi değil destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Türkçe konuşan girişimciler bizim sınırlarımızın dışındaki gücümüzdür, biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz” dedi.

Toplantıya katılan girişimciler, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik'e geleneksel hediyeler sundu. Toplantıda gıda, inşaat, yapı malzemeleri, medikal, ambalaj, gayrimenkul, danışmanlık, tarım, metal, petrokimya, tekstil, otomotiv, enerji, turizm, mobilya, yayıncılık, plastik, eğlence, lojistik, elektrik-elektronik ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 48 girişimci, aynı sektörlerde iş yapan ATO üyeleriyle bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.