İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye afet yönetimi tecrübesini Asya ülkeleri ile paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Afet Merkezi işbirliği ile Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan’dan gelen uzmanlara Afet Yönetimi Eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Afet Merkezi işbirliği ile Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan gelen uzmanlara Afet Yönetimi Eğitimi verildi.


TİKA, JICA ve ODTÜ işbirliğinde, sık sık afetlerle mücadele eden Asya ülkelerine yönelik olarak ‘Afet Risk Yönetimi ve Afete Karşı Dirençli Toplumlar Yetiştirilmesi' alanında 2017 yılından bu yana her yıl bir defa olmak üzere toplam üç yıl süreli eğitim programı düzenlendi.


Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan seçilen 12 uzman ve akademisyenin teorik ve saha odaklı eğitim aldığı ve iki hafta süren bu eğitim programının üçüncüsü yine ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti.


Türk ve Japon eğitmen ve uzmanlar tarafından afet risk yönetimi ve afet zararlarını azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve afetlerde dirençli şehirler geliştirilmesi, şehir planlama, afet sonrası iyileştirme planları, kentsel planlama açısından sel risk yönetimi ve sosyal riskler gibi derslerin verildiği program Ankara ve Bolu'dan sonra Bursa ve İstanbul'da saha incelemeleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ziyaretleri ile devam etti.


2 hafta boyunca devam eden eğitimler sayesinde katılımcılar hem ülkelerine aktarabilecekleri birçok yeni bilgi ve uygulama ile tanıştırıldı hem de kurulan yeni iletişim ağı ile bu 4 ülke arasında afet yönetimi alanında daha fazla işbirliği imkanı oluşturuldu. Katılımcılar bu alanda Türkiye ve Japonya tecrübesinin diğer ülkelere aktarılması açısından eğitimlerin çok verimli geçtiğini aktardılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.