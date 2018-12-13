Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncuları, Nesibe Aydın öğrencileriyle buluştu

2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenerek Avrupa Şampiyonu olan ve geçen ay Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında Dünya 2'ncisi olarak Türkiye'ye büyük bir gurur ve sevinç yaşatan Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncuları, Nesibe Aydın Okulları öğrencileriyle buluştu. Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü Kadriye Gemalmaz Konferans Salonunda düzenlenen “Örnek Sporcular, Büyük Başarılar” konulu söyleşiye Ampute Milli Takımı Oyuncuları Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Kemal Güleş ve Ömer Güleryüz katıldı.

Milli Takımın bugüne kadar elde ettiği başarıların anlatıldığı video gösterisi ile başlayan söyleşi, takım oyuncularının öğrenciler tarafından yöneltilen soruları yanıtlamasıyla devam etti. Spora nasıl başladıkları, ampute futbolun hayatlarına olan etkisi ve son olarak şampiyonluk yolunda nasıl çalıştıklarına dair tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Milli Sporcular, gelecek nesillere örnek olacak azim ve çalışkanlıklarıyla tüm öğrencileri kendilerine hayran bıraktı.

Söyleşinin ardından kısa bir basın açıklaması yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu Eğitimci - Yazar Nesibe Aydın, şöyle konuştu:

“Ampute Milli Takımı oyuncularımızın 2017 senesinde bize yaşattıkları gurur ve sevinç hala hafızalarımızda tazeliğini korurken, bu yıl da Dünya 2.'liğini yaşattılar. Hiçbir engeli, kendilerine engel görmeyerek imkânsızı başaran ve gelecek nesillere örnek olacak nitelikte başarılara imza atan oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Her sene, bir önceki senenin üzerine çıkarttıkları başarı çıtasını, önümüzdeki senelerde daha da yukarı taşıyacaklarına ve yeni başarılara imza atacaklarına dair inancımız tam. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak, kurulduğu 1984 yılından bu yana, 34 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz.”

Söyleşi sonrasında imza almak ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturan Nesibe Aydın Okulları öğrencilerini kırmayan Milliler, yaklaşık 45 dakika süren imza töreninin ardından okul yönetimi ve öğrencilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden memnuniyetlerini belirterek etkinlikten ayrıldılar.