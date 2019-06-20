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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara’da başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.


Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından temsilciler ile ana ast birlik komutanlarının katılımıyla, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.

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