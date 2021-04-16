Türkiye-Azerbaycan-Nahçıvan arasında bilimsel iş birliği

Bu yılın özellikle ülkemiz ve bölge tarihi açısından önem arz eden Kars Antlaşması ile Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümlerine tekabül etmesi dolayısıyla söz konusu antlaşmalara dair çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Türkiye ve Nahçıvan'da neşredilen ilgili eserlerin farklı dillere aktarılarak yayımlanması ve bölgeyi çalışan akademisyenlerin bir araya getirilerek bilimsel ürünlerin hazırlanması gibi hususlar da istişare edildi.

Toplantının açış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve AMEA Nahçıvan Şubesi Başkanı Prof. Dr. İsmail Hacıyev yaptı. Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Prof. Dr. Haluk Selvi ve Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ile AMEA Nahçıvan Şubesinden Prof. Dr. Fahreddin Seferli ve Doç. Dr. Emin Şıhaliyev de söz alarak Türkiye-Azerbaycan-Nahçıvan tarihi ve ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.