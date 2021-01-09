Türkiye Bursları 2021 başvuruları 10 Ocak'ta başlıyor

Dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkânı sunan "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları 10 Ocak'ta başlıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriliyor. Türkiye Bursları'na 2020 yılında 172 ülkeden alınan 156 bin başvuru ise, Türkiye'nin uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline geldiğini gözler önünü seriyor. Sunduğu bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında Türkiye Bursları, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim imkânı sağlıyor.

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.

Başvuru Tarihleri, 10 Ocak - 20 Şubat 2021

Dünyanın bütün ülkelerine açık olan Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları ise 10 Ocak - 20 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak.