Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkânı sunun “Türkiye Bursları”, bu yıl da rekor sayıda başvuru aldı. Dünyanın 178 ülkesinden 165 bin 511 öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almak için başvuruda bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen ve dünyanın bütün ülkelerinden uluslararası öğrencilere Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim imkânı sunan “Türkiye Bursları” programına bu yıl da rekor sayıda başvuru yapıldı. 10 Ocak'ta başlayan Türkiye Bursları başvuru süreci, 20 Şubat tarihinde sona erdi. Türkiye Bursları'na 2021 yılında dünyanın 178 ülkesinden 165 bin 511 uluslararası öğrenci başvuruda bulundu. Akademisyenler ve YTB uzmanları tarafından yapılacak mülakatlar sonucunda başarılı adaylar Türkiye'deki üniversitelerde burslu olarak eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye burslarına tüm dünyadan yoğun ilgi geldi

Türkiye Bursları başvurularının tamamlandığına ilişkin sosyal medya hesabından 5 farklı dilde açıklamada bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, ‘‘Dünyanın en kapsamlı burs programı olan ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkânı sunan Türkiye Bursları'na başvurular sona erdi'' dedi. Burs programına tüm dünyadan gelen yoğun ilgi ve rekor başvuruya da değinen Eren, ‘‘Bu yıl da 178 ülkeden 165 bini aşan başvuru ile yoğun bir başvuru alan Türkiye Bursları'na ilgi gösteren herkese teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

YTB tarafından dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmalarla Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir eğitim üssü haline gelirken, Türkiye Bursları programı her yıl uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini pekiştiriyor. Türkiye Bursları için yapılan başvurular ise, adayın akademik ve sosyal başarısı, alana yönelik ilgisi ile başvurduğu programın kriterlerine uygunluğu çerçevesinde titizlikle değerlendiriliyor. Başarılı ve nitelikli adaylar, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde burslu olarak eğitim almaya hak kazanıyor.

Türkiye'deki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olanlar öğrenciler ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde rol oynarken, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de görevler alıyor. Dünyanın dört bir yanında başarılı kariyerleriyle önemli mevkilerde bulunan Türkiye mezunları, akademik, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir parçası olarak tüm insanlığa önemli katkılar sunuyor.