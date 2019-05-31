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Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi’ne denk getirerek kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara armağan etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi'ne denk getirerek kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara armağan etti.


Ramazan ayının yaklaşması ve Kadir Gecesi münasebetiyle Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara dağıttı. Ayrıca öğrenciler Ankara'nın Altındağ semti Ulubey mahallesinde ikamet eden ailelere de bir miktar para yardımında bulundu.


Öğrencilerin yardım ettiği Suriyeli aileler, kapılarını açtığı için Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.

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