Türkiye Diyanet Vakfı 42 ilde 55 okulda kütüphane kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü, ‘Gönül Kütüphanemiz' projesi kapsamında 42 ilde 55 okulda kütüphane oluşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Gönül Kütüphanemiz” projesi kapsamında 42 ilde 55 okulda kütüphane oluşturuldu. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, Kadın ve Gençlik Kolları yapılanmasının tamamlandığı 21 ilde gönüllülerin destekleriyle gerçekleştirilen 'Hayır Çarşısı' etkinliğinden elde edilen gelirle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda kütüphane kurduklarını söyledi.

Her alanda eğitimi önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ve geleceğin mimarı gençlere de bu anlamda çeşitli alanlarda eğitim desteği verdiklerini ifade eden Açık, “Kütüphane projemizde bu desteklerden birisi. Kadın kollarımızın bulunduğu 21 ilde ve kardeş şehir edindikleri illerle birlikte 42 ilde Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde kütüphanesi olmayan okulları ve burada yer alacak kitapları belirledik. 15 lise, 26 ortaokul, 14 ilkokul olmak üzere toplamda 55 kütüphaneyi okullarımızla buluşturduk. Yayın ve Matbaacılık İşletmemizin destekleriyle de çocuklarımızın eğitimine çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız kütüphanelerimizi kitapla doldurduk” diye konuştu.

Eğitim alanında yapılan her bir yatırımın geleceğe atılmış çok kıymetli tohumlar olduğuna inandıklarını ve bu kapsamda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Açık, “Gerçekleştirdiğimiz projelerde gönüllülerimizin desteğini hissetmek bize güç veriyor. Gönül Kütüphanemiz projesi de tamamen gönüllülerimizin gayretleri ve fedakarlıklarıyla sonuca ulaşmıştır. Bu vesileyle inancımızın gereği ve ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu yardımlaşma duygusunu da yaşatmış oluyoruz” dedi.

Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Kollarının 81 ilde aktif bir şekilde yapılanması için gayret gösterdiklerini ve bu çalışmalar tamamladıktan sonra halkın her kesimine yönelik daha geniş kapsamlı projeler üreterek hayata geçireceklerini vurguladı.