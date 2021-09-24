Türkiye Diyanet Vakfı 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimlerine katkı sunabilmek, bilimsel etkinlikler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı.

Bu yıl 17-19 Aralık tarihleri arasında Bursa'da 7.'si gerçekleştirilecek olan sempozyumun ana teması “İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica Hareketleri” olarak belirlendi. Pandemi şartlarının uygun olması halinde yüz yüze gerçekleştirilmesi hedeflenen sempozyumla tüm dünyanın gündeminden düşmeyen göç ve iltica konusunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi amaçlanıyor. 3 gün sürecek sempozyum boyunca farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen konularla alakalı katılımcılara kapsamlı bilgiler aktaracak. Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler 22 Ekim tarihine kadar https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/ adresinden başvuruda bulunarak detaylı bilgi alabilecekler.

Kabul edilen bildiriler 22-29 Ekim tarihleri arasında ilan edilecek. Başvuruları kabul edilen öğrencilerin sempozyumda sunacağı metinlerin tamamının ise 6 Aralık tarihine kadar göndermesi istenecek. Başvuru yapacak öğrencilerin sempozyum tebliğ özeti yazarken uyması gereken kurallar şöyle:

“Başvuru formunda istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, sempozyum tebliğ özetlerinin boşluk dahil 5 bin karakter şeklinde hazırlanması, özet metinlerin Türkçe olarak hazırlanması, bildirilerin bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olması.”