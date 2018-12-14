Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın şefkat ve merhamet öncülerini arıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019 yılında 5'incisi düzenlenecek “Uluslararası İyilik Ödülleri” için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından iyiliğe öncü kişi ve kurumların yaşanmış iyilik hikâyeleri toplanmaya başladı.

“Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” sloganıyla Türkiye'de ve dünyanın 145 ülkesine milletimizin hayır elini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak ve iyiye olan farkındalığı artırmak için “Uluslararası İyilik Ödülleri”nin 5'incisini gerçekleştiriyor. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında 2019 yılında düzenlenecek ödül programı için yaşanmış iyilik hikâyeleri, 31 Aralık tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org mail adresine gönderilebilecek.

“İyilik insanlığın gündemine yeniden gelmeli”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakıf olarak iyilik için yaşamayı varoluş sebebi gördüklerini ve bu doğrultuda insanları iyiliğe davet etmek için “Uluslararası İyilik Ödülleri” programını düzenlediklerini belirterek, “Türkiye'nin ve dünyanın ücra köşelerinde adını ve hikâyesini hiç duymadığımız iyilikleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. İyilikle alakalı farkındalık oluşturup, iyiliğin uluslararası alanda yayılmasını amaçlıyoruz. Kötülüğün hakim olmaya başladığı bir dünyada iyiliği insanlığın gündemine yeniden hakim kılmak için bu programı düzenliyoruz” dedi.

Uluslararası İyilik Ödülleri programıyla İslam vakıf medeniyetinin bugünün imkân ve dinamiklerine duyarlı bir anlayışla yeniden ihya ve inşası için farkındalık oluşturmak ve yeryüzünde iyiliği egemen kılmayı hedeflediklerini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

“Elbette iyiliğin büyüğü küçüğü olmaz, her iyilik değerlidir. Burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri programından bu yana pek çok iyiliğin hikâyesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2018 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yaptığımız kuruluşlar, vatandaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Balkanlar'a, Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar pek çok noktada yaşanmış binlerce hikâyenin arasından ön plana çıkan 8 hikayeye ve bu hikayenin kahramanlarına iyilik ödülü verdik. Ödüller Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından katılımcılara takdim edildi. İnşallah bu yıl da yine iyiliğin toplumun her alanında yayılmasına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası İyilik Ödülleri vereceğiz.”

Dünyayı kuşatacak iyilik hikâyeleri

Dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı kültürleri yapılan bir iyilikle bir araya getiren, toplumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, tüm dünyayı kuşatacak iyilik hikâyeleri, 31 Aralık tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org mail adresine gönderilebilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik öncülerine 2019 Mart ayı içerisinde yapılacak törende ödülleri verilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik hikâyelerine www.uluslararasiiyilikodulleri.com internet adresinden ulaşılabiliyor.