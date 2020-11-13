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Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden anlamlı doğa yürüyüşü

Türkiye Diyanet Vakfı (TVD) gönüllüleri, 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirip, atık çöpleri topladılar.


Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü, genç gönüllülerle 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs köyü kanyonunda doğa yürüyüşü yapan gönüllüler, yapılan etkinlikte doğaya ve tüm canlılara olan sorumluluklara karşı dikkat çektiler. Başlattıkları iyilik hareketi ile bölgedeki çöpleri toplayan gönüllüler, çevrenin temizliğine katkıda bulundular. Etkinlikte ayrıca gönüllüler tarafından özenle hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara tek tek asılırken, kanyonda yaşayan sahipsiz köpekler de beslendi. Yapılan çalışmaya Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyonu üyeleri, Sincan Gönüllü Koordinatörlüğü çalışanları ve genç gönüllüler katıldı. Faaliyet sonrasında toplanan çöpler Mamak Belediyesi ekipleri tarafından teslim alındı.

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