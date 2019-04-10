Türkiye Diyanet Vakfı ile MAPİM arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yurt içindeki bin 1 şubesi ve 145 ülkedeki faaliyetleriyle dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisi olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Malezya'daki 70 STK'nın birleşiminden oluşan Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPİM) arasında Suriye başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürütülecek yardım çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Malezya ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Türkiye Diyanet Vakfının Malezya'da ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütmüş olduğu kurban ve Ramazan çalışmalarını MAPİM ile birlikte gerçekleştirdiğini belirten Polat, “Myanmar'a yönelik çalışmalarımızda 2 yıl önce destekte bulunmuşlardı. Ayrıca Suriye'de yürütmüş olduğumuz yardım çalışmalarında da yine vakfımıza destek olmuşlardır. Mazlum coğrafyalarda omuz omuza birlikte yardım faaliyetleri yürüttük. İnşallah imzaladığımız protokolle Suriye krizi üzerine insani projeler, çalışmalar ve kampanyalar alanlarında yine birlikte çalışacağız” diye konuştu.

MAPİM'in mazlum coğrafyalardaki yardım faaliyetlerini Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından birisi olan Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yapmak istemesinden ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Polat, bu birlikteliğin gelecekteki işbirlikleri açısından da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

“Hangi mazlum coğrafyaya gitsek Türkiye Diyanet Vakfını görüyoruz”

MAPİM Genel Müdürü Genel Müdürü Sani Araby Al-Kaher ise, Türkiye'yi ve Türkiye Diyanet Vakfını örnek alabilecekleri bir ağabey olarak gördüklerini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetlerini takdirle izlediklerini dile getiren Al-Kaher, “Yemen, Suriye, Afrika, hangi mazlum coğrafyaya gitsek Türkiye Diyanet Vakfını ve yardım çalışmalarını görüyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmalar bize ilham veriyor. O nedenle de özellikle sahada sizinle birlikte yardım çalışmaları yürütmek istiyoruz. İmzaladığımız protokolle birlikteliğimizi daha sağlam temeller üzerine kurmuş oluyoruz. Türkiye'nin her zaman gönlümüzde yeri var” şeklinde konuştu.

Geçmişte Myanmar ve Suriye başta olmak üzere birçok kriz bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte çalışma yürüttüklerini anımsatan Al-Kaher, 2019 yılı yardım faaliyetlerine yönelik de bir plan hazırladıklarını ve bu kapsamda Suriye'de eğitim, Ramazan, kurban, hayri ve sosyal alanlarda yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte hareket etme kararı aldıklarını vurguladı. Al-Kaher, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yapılacak iş birliği ile daha fazla insanın hayatına dokunabileceklerine inandıklarını ifade etti.