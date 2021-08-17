Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM yaz okulunda bilgi ve eğlence yine yan yana

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Eğitim Merkezi (KAGEM), Yaz Okulu kapanış programı “Dünya Gençlik Günü” kapsamında Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren TDV KAGEM, çevrim içi ve yüz yüze planladığı “Yaz Okulu” programları ile bu yıl 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden doğaya, çeşitli alanlardaki söyleşilerin yanında pek çok renkli atölye çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve ödüllü yarışmalar yer aldı.

İlki, ortaokul öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak düzenlenen programın ikinci bölümü lise öğrencileri için, maske ve mesafe kuralları göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda yüz yüze gerçekleştirildi.

"Sizler bizim gençliğimiz, umudumuz, bayrağı devredeceğimiz kıymetli neslimizsiniz"

Bu yıl yedincisi düzenlenen yaz okulu kapanış programında gençlere hitaben konuşan TDV Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, “Bugün, birbirinden kıymetli hocalarımızın iştirakleri ile bilim, kültür, tarih, sanat ve medya gibi pek çok alana temas edilen bir okul olmasının şükrünü taşıyoruz. Bugünün önemi aynı zamanda Dünya Gençlik Günü olması. Sizler bizim gençliğimiz, umudumuz, bayrağı devredeceğimiz kıymetli neslimizsiniz. Bu nedenle sizin hayata kattığınız anlam ve gösterdiğiniz çaba bizler için oldukça önem taşıyor. ‘İyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar' düsturuyla hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik yarışında en önde koşacak siz gençleri oldukça önemsiyor. Dünya Gençlik Gününde siz gençlerimize son cümlelerim ‘İyiliği yeryüzünde egemen kılmak için bizimle yol almanızdan duyacağımız gurur ve kıvanç' olacaktır” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, TDV Gönüllü Koordinatörü Fatih Muhammed Çakmak da “Genç TDV ile Neler Yapabilirim” başlıklı söyleşi ile gençlerle bir araya geldi. Katılımcı gençlere katılım belgesi ve hediye takdimi ile devam eden program yemek ikramının ardından “Doğa” temalı yürüyüş programı ile son buldu.