Türkiye Diyanet Vakfı Nijer'de 15 su kuyusu açtı

Afrika başta olmak üzere temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi yaparak insanlığı suya kavuşturan Türkiye Diyanet Vakfı, Nijer'de de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, bu dünyada kalıcı bir eser bırakmak isteyen hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç duyulan ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtıklarını ifade etti. “Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi” projesi kapsamında 2015-2020 yılları arasında 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 6 milyondan fazla kişinin istifadesine sunduklarını belirten Açık, “Su kuyusu açma çalışmalarımız 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz şu an arazide. Nijer'de Ngongatare, Bolgutu, Sirfey, Gubava, Sinakora, Margubena, Sauna, Verinkufafa, Gadirkadiga, Baraya, Dubalma, Babadey, Kobadey, Tondibange, Tatalun bölgelerinde 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin daha açılışını yaptık. Güneş enerjisi ile çalışan ve ortalama 50 ila 250 metre derinliklere sahip su kuyusu ve vakıf çeşmelerimizden yaklaşık 105 bin kişi faydalanacak. Uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak su kuyularımızın bakım ve onarım işlemlerini de bölgedeki partner kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz” dedi.

Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak su kuyusu ve vakıf çeşmesi çalışmalarını önemsediklerini belirten Açık, “Açtığımız su kuyularıyla bir anlamda vakıf geleneğini canlı tutarak ecdat mirasını yaşatmış oluyoruz. Hayırseverlerimiz de bu konuda Vakfımıza çok büyük bir teveccüh gösteriyor. 2021 yılı itibarıyla toplamda 5 ülkede 38 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtık. Milletimizin bağışlarını hızlı bir şekilde planlayarak ihtiyaç duyulan ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi olarak açıyor, insanların suya erişmek için kilometrelerce yol yürümesinin önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2.Başkanı İhsan Açık, su kuyusu ve vakıf çeşmesi bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bagis.tdv.org adresinden istedikleri miktarlarda bağışta bulunabileceğini ifade etti.