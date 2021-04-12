Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayında 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yardım ulaştırdıkları insanların bir yandan maddi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ederken bir yandan da manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece insani yardım anlamında değil hayata dokunan her alanda faaliyet yürütmeyi kendilerine hedef olarak koyduklarını ve çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

“Ramazan yardımları için 75 ülkede umutla yolumuzu bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan ülke ve bölgelerde de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışını gerçekleştirerek temiz içme suyuna erişmekte çok büyük sıkıntılar yaşayan insanları suya kavuşturmuş olacağız. Açılacak bu çeşmelerimizden 1 milyondan fazla kişi istifade edecek. Suya erişemediği için cenazelerini yıkayamayan, dini vecibelerini yerine getirebilmek için teyemmüm yapmak zorunda kalan kardeşlerimizin bu sıkıntılarını açtığımız su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle gidermiş oluyoruz.”

139 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin de bakımı yapılacak

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2015-2020 yılları arasında 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sunduklarını dile getiren Açık, bu kuyuları açtıktan sonra bakım ve onarımlarını da bölgelerdeki partner kuruluşlarla birlikte takip ettiklerini söyledi.

Kuyuları açıp kendi hallerine bırakmadıklarını uzun yıllar boyunca bölge halkının ihtiyacını karşılayabilmesi için sürekli olarak bakımlarını yaptıklarını dile getiren Açık, “Yine ramazan yardımları için ülkelere giden ekiplerimiz daha önce su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtığımız 19 ülkedeki 139 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin de kontrollerini gerçekleştirecek. Herhangi bir olumsuzluk varsa bunun giderilmesi için çalışma yapılacak. 50-500 metre derinliklere sahip, güneş enerjisi ile çalışan ve büyüklüğüne göre 10 ila 50 ton kapasiteli deposu bulunan su kuyusu ve vakıf çeşmelerimiz sadece insanlara değil bölgedeki tüm canlıların hayata tutunmasını sağlıyor” diye konuştu.