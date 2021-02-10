Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, sadece yaşadıkları evleri, vatanlarını değil okullarını da terk etmek zorunda kalan ve zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyeli çocukların eğitimden mahrum kalmamaları için çalışmalar yürütüyor. İdlib ve Azez bölgelerinde anaokulundan liseye kadar oluşturulan projelerle yaklaşık 8 bin Suriyeli çocuğa eğitim imkanı sağlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, her alanda eğitimi önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Suriyeli savaş mağduru çocukların da eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için projeler geliştirdiklerini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara kimi zaman bir lokma, kimi zaman bir damla su olduğunu ve kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya gayret ettiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden bir peygamberin ümmeti, ilim, irfan timsali İslam medeniyetinin mensupları olarak dünyayı eğitimin değiştireceğine inanıyoruz. Bundan dolayı da bir yandan mağdurların gıda, yakacak, giyecek, barınma ihtiyaçlarını karşılarken, bir yanda eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suriye'de İdlib ve Azez bölgelerinde 1 anaokulu, 8 ilköğretim okulu, 2 lise ve 1 de üniversite bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplamda 12 eğitim projesi ile yaklaşık 8 bin öğrenciye eğitim imkanı sağlıyoruz. Eğitim kurumlarımızda toplamda 243 öğretmen ve idari personel görev alıyor, bunların maaşları tamamen vakfımız tarafından karşılanıyor. Çocuklarımız arasında eğitimleri yarım kalmış veya hiç başlayamamış yavrularımız yer alıyor. Onları en iyi şekilde eğiterek hayata hazırlamaya gayret ediyoruz.”

Açık, eğitim projeleri arasında kültür merkezi, İdlib Üniversitesi Konferans Salonu çalışmalarının da devam etiğini, ayrıca Azez'de bulunan engelli ve savaş mağduru çocukların rehabilite edildiği Tomurcuklar Özel Rehabilitasyon Merkezi ile de çocukları yeniden hayata kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Eğitim imkanı sağlanan çocuklara dönemsel olarak kırtasiye ve kitap yardımı da yaptıklarını belirten Açık, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 veya bagis.tdv.org adresinden bağışta bulunabileceklerini vurguladı.