Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de çocuklara umut olacak

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü Kadın Kolları, Suriye'de savaş mağduru çocuklar için “Bir Oyuncak Bir Umut” projesi başlattı. Proje kapsamında toplanan oyuncak, kırtasiye malzemesi, çocuk bezi ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemeleri düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri Vakıf olarak insana dokunan her alanda bölgede yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Gerçekleştirilen yardım çalışmalarıyla kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini, yeni dostluklar kurulduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Bir Oyuncak Bir Umut projemiz de savaş mağduru çocuklarımıza umut olacak. Savaşın en acı yüzünü hisseden, eğitim ve oyun hakları ellerinden alınan çocuklarımıza umut olmak, yeniden hayal kurabilmelerine, geleceğe umutla bakabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz, vaizelerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören yavrularımızın destekleriyle topladığımız bir tır dolusu oyuncak, çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile hijyen paketlerimizi Suriye'de Allah'ın bize emaneti yetimlerimize ulaştırmak için yardım tırımızı uğurluyoruz. Vakfımıza emanet edilen bu yardımlar bölgedeki görevlilerimiz tarafından Suriye'de yetim kamplarında kalan, rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilen yavrularımıza dağıtılacak. Onlarını acılarını hafifletebilir yüzlerinden tebessüm oluşturabilirsek bu da bizim mutluluk kaynağımız olacak.”

Özellikle çocukların yaptığı yardımları, bağışları çok önemsediklerini ifade eden Açık, “Suriye'deki çocuklarımız Türkiye'deki kardeşinin gönderdiği oyuncağı, kalemi, kitabı, defteri kullanacak. Belki de Türkiye'deki kardeşinin hissettiği duyguları hissedecek. İnşallah bu yardımlarla bunu sağlayabilir, umutlarına, hayallerine ortak olabiliriz” diye konuştu.

Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Yusuf Doğan da, çocukların hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunacak projeye destek verdiklerini ifade etti. Aslında bu tür yardım kampanyalarıyla insanların kendilerine iyilik yaptığını belirten Doğan, “Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘Her iyilik bir sadakadır' buyuruyor. O nedenle kendimize iyilik yapmak istiyorsak bu tür çalışmalara daha fazla katkı sunmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Doğan, projeye katkı sunanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Uğurlama törenine Ankara İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz, Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Yenimahalle Müftüsü Abdurrahman Kotan, Etimesgut Müftüsü Nihat Kök, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, vakıf çalışanları ve gönüllüler katıldı.