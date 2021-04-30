Türkiye Diyanet Vakfı Tanzanya'da yetimleri himaye edecek

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da Chanika Türkiye Yetimhanesi'nin açılışını gerçekleştirerek, yetimlere Kur'an-ı Kerim ve bayramlık kıyafet hediye etti.

Darüsselam'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan yetimhanede yüzlerce Tanzanyalı yetimin ihtiyacı karşılanacak. Açılışı yapılan yetimhanede konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, “Unutursan Yetim Kalır” kampanyası kapsamında dünyanın dört bir yanında hayırseverlerin destekleriyle yetimleri himaye ettiklerini belirterek, ümmetin yetimlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Açık, "Küçücük yaşta kimsesiz kalmış sevgiye ve ilgiye muhtaç yetimler kendilerine uzanan şefkat elini hiç bırakmamak üzere sıkı sıkıya tutuyor. Onların dertlerine ortak olmaya çalışırken acılarını da unutturmaya gayret ediyoruz. Kendilerine uzatılan bir gofret, hediye edilen küçük bir oyuncak, kıyafet gözlerinin içlerinin gülümsemesine, tüm sıkıntıları unutup o anın mutluluğunu yaşamalarına yetiyor. Yetim çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yetimlerin gönüllerine dokunmaya çalıştık”

Yetimhanenin açılışında konuşan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde "Abdurrahman Gazi" karakterini canlandıran Celal Al ise şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı öncesi erkenden yetimlerimize bayramlıklarını takdim ettik, gönüllerine dokunmaya çalıştık. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, çok güzel yardımlar göndermişler. Bizlerde vekaleten bu hayırları ulaştırmaya çalıştık. Bu güzellikleri yaşattıkları için, bu yetimlerin yüreklerine dokundukları için, yetimlerin dualarını aldıkları için Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Allah razı olsun, devletimiz var olsun.”

Ramazan yardımlarının ulaştırılması için Tanzanya'ya giden ekipte Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak bulunan rap sanatçısı Resul Aydemir ve Milli basketbolcu Furkan Aldemir de yetimhanenin açılışına katılıp, bu duygusal atmosferi yetimlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ettiler.