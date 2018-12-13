Türkiye Diyanet Vakfı Yemen'e sessiz kalmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla başlatılan “Yemen'e Sessiz Kalma” yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir tarafından destekler gelmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla başlatılan “Yemen'e Sessiz Kalma” yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir tarafından destekler gelmeye devam ediyor. Giresun, Osmaniye ve İstanbul Eyüpsultan'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki çocuklar, kendi harçlıklarını birleştirerek topladıkları yardımları Yemenli kardeşlerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Giresun Müftülüğü 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına 500 TL bağış yaptı. Minik öğrenciler, kurslarında oluşturdukları kumbara ile topladıkları 500 TL'yi Yemen'deki kardeşlerine ulaştırmak üzere Giresun İl Müftüsü ve TDV Giresun Şube Başkanı Muhittin Oral'a teslim etti. Osmaniye Merkez Karayiğit 4 - 6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri de Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için kendi harçlıklarından biriktirdikleri 350 TL ile kampanyaya destek verdi. Öğrenciler topladıkları yardımı Osmaniye İl Müftüsü ve TDV Osmaniye Şube Başkanı Ali Rıza Tahiroğlu'na teslim etti. İstanbul Eyüpsultan Nişanca kız Kuran Kursu 4-6 yaş ana sınıfı öğrencileri ise Yemen için kendi harçlıklarından 797 TL para toplayarak Eyüpsultan İlçe Müftüsü ve TDV Eyüpsultan Şube Başkanı Mustafa Mesten'e teslim etti.