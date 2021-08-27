Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında, 2021-2022 Eğitim Yılı öğrenci kayıtları başladı

Türkiye genelinde 28 ilde 33'ü kız 16'sı erkek olmak üzere toplamda 49 yurt binasıyla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına öğrenci kayıtları başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı için pandemi tedbirleri de göz önüne alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, “Ülkemizin geleceği gençlerimize tüm imkanlarını seferber eden Vakfımız, sağladığı güvenilir ve huzurlu barınma ortamıyla hem öğrencilerin hem de ailelerin büyük bir teveccühünü almış durumda. Bu yıl ülke genelinde 28 ilde 33'ü kız 16'sı erkek olmak üzere toplamda 49 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 283 öğrencimize barınma hizmeti verebileceğiz. Sağladığımız fiziksel şartların yanında bilimsel ve sosyal projeler, seminerler, konferanslar ve sanatsal faaliyetlerle de yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz” dedi.

Özellikle pandemi nedeniyle gençlerin evlerde sıkça vakit geçirdiğini ve bu süreçte oldukça sıkıldığını ifade eden İhsan Açık, “Yurtlarda gençlerimize aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunmanın yanında gerçekleştireceğimiz kurs, atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar gibi sosyal faaliyetlerle de stresten uzak bir öğrencilik dönemi geçirmelerini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtların insan merkezli yönetim anlayışıyla hizmet verdiğini belirten Açık, öğrencilerin güvenliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için kesintisiz internet, ders çalışma salonlarımız ve kütüphanelerimiz ile hizmet sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleri ile ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yapılarak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Türkiye'nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıp yurtlarda kalan öğrencilerimizin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan hikmetli bir şekilde ulaşabilmelerine de yardımcı oluyoruz.”

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Açık, yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin https://www.tdvyurt.com.tr sayfasında bulunan kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.