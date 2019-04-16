Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarından Kur'an seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan gönüllere girebilmek için yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle yeni bir çalışma başlattı.

“Ramazan ayı Kur'an ayı” konsepti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 22 ildeki 39 yurtta kalan öğrenciler, gönüllü olarak kermes düzenleyip sergiler açarak buralardan elde edilecek geliri Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Hediyem Kur'an Olsun” projesine bağışlayacak. Öğrenciler ayrıca okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulunarak proje hakkında bilgi verip insanların destekte bulunmasını isteyecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, 2015 yılında başlatılan Hediyem Kur'an Olsun Projesi'nin yurt içi ve yurt dışında çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Hediyem Kur'an Olsun” projesine Türkiye Diyanet Vakfı şube temsilcilikleri, müftülükler, banka hesap numaraları ve bagis.tdv.org adresinden online bağış aracılığıyla destek verilebildiği gibi KURAN yazıp 4333'e SMS gönderilmek sureti ile de bağışta bulunulabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Zekeriya Soysal da Ramazan ayına kadar 22 ildeki 39 yurtta projeyle ilgili tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Ramazan ayı boyunca toplanacak bağışların Hediyem Kur'an Olsun projesine aktarılacağı bilgisini veren Soysal, “Öğrencilerimiz, adını hiç duymadıkları ülkelerde henüz Yüce Kitabımız ile tanışmamış Müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edilmesine aracılık edecek olmanın heyecanını yaşıyor” şeklinde konuştu.