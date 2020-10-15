Türkiye Diyanet Vakfından “1 İyilik 1 Fidan” Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülkelerin en önemli yer üstü zenginlikleri arasında yer alan ve bütün canlıların nefes kaynağı, ülkelerin ciğerleri konumunda olan ormanları koruyup geliştirerek geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için fidan kampanyası başlattıklarını söyledi. Ormanları korumanın her ferdin asli görevi olması gerektiğine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak bir yandan ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında eğitimden hayri ve sosyal hizmetlere kadar hayata dokunan her alanda faaliyet yürütürken bir yandan da çevreye, yeşile yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' diye buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak bu konuda hassasiyet göstererek başlatmış olduğumuz kampanyamız toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü. Toprağa emanet edilmiş bir ağaç, mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve bütün insanlığa emanet edilmiş bir değerdir. Ecdattan aldığımız mirası en iyi şekilde geleceğe aktarabilmek için gayret gösteriyoruz.”

Kampanyayla ilk etapta yüzlerce hektar ormanlık alanının, binlerce canlının yanarak yok olduğu Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş'ta orman varlığının yeniden kazanılmasını hedeflediklerini belirten Açık, “Vatandaşlarımız, iyilik seferberliğimizin katlanarak büyümesi ve ağaç sevgisinin milli bir seferberlik haline dönüşmesi, bütün canlıların nefes kaynağı, ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın yeniden hayat bulması, geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için BAĞIŞ yazıp 5601'e göndererek 10 TL bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org adresimiz ile mobil uygulamamızdan online bağışta bulunabilir” diye konuştu.